SÜPER LİG

Soner Aydoğdu: Stadımıza doyamadık

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle evde kaldığı günlerde taraftara mesajlar gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Soner Aydoğdu bu sezon 25 maçta 3 gol ve 8 asistle oynadı.

Soner Aydoğdu bu sezon 25 maçta 3 gol ve 8 asistle oynadı.

Şu an dünya ve ülke olarak virüsle mücadele edildiğini belirten Soner Aydoğdu, "Zor bir süreçteyiz. Bu dönemde mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyoruz. Market ihtiyacı olmadığı sürece dışarıya çıkmıyorum. Herkes mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürsün, bu süreci atlatacağız" dedi.

"Stadımıza doyamadık"

Göztepeli taraftarlara seslenen Soner, "Biliyorum ki onlar bizi çok özledi, biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa sürede muhteşem stadımızda buluşacağız. O anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadımıza doyamadık. Güzel bir açılış yaptık. Ondan sonra aksilikler meydana geldi. Çaykur Rizespor maçı ertelendi, seyircisiz oynandı. Şimdi de koronavirüs çıktı. Bu salgını atlatıp taraftarımıza kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"Yemek yapmayı öğrendim"

Evde günlerinin yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki orta saha şunları söyledi:

"Bu arada geç yatıp geç kalkıyorum. Normal sezonda erken yatıp erken kalkardım. Ancak idman olmadığı için geç yatıp kalkmaya alıştım şu süreçte. Çocuklarla vakit geçiriyorum. Onlarla etkinlikler yapıyorum. Ara ara yemekler yapıyorum. Elimden geldiğince yemekler, tatlılar yapıp zaman geçiriyorum. Güzel oluyor, yemek yapmayı öğrendim. Umarım salgın bir an önce biter."


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