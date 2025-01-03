İtalya Süper Kupa yarı finalinde Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Inter finale yükseldi.
İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter ve Atalanta karşı karşıya geldi. Inter Denzel Dumfries’in dakika 49’ ve 61’de attığı gollerle maçta 2-0 galip gelerek finale yükseldi. Inter - Atalanta maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Inter finale yükseldi. Denzel Dumfries 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Inter - Atalanta maç özeti haberimizde.
INTER - ATALANTA MAÇ ÖZETİ
INTER - ATALANTA MAÇ ÖZETİ
INTER - ATALANTA MAÇ SONUCU
INTER - ATALANTA MAÇ SONUCU
İTALYA SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İTALYA SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Süper Kupası final maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak.
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