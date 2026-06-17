Irak-Norveç maçında ilginç an! Yetkililer seferber oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'ndan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Irak ile Norveç'i karşı karşıya getiren maçta şaşırtan bir an yaşandı.

Mücadelenin devre arasında bir sulama borusunun patladığı ve stadyum içinde su sızıntısına neden olduğu bildirildi.