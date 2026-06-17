Irak-Norveç maçında ilginç an! Yetkililer seferber oldu

Sahanın içerisinden çıkan suyu kontrol altına almak kolay olmadı.
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda Irak’ın Norveç’e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'ndan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.
Irak ile Norveç'i karşı karşıya getiren maçta şaşırtan bir an yaşandı.
Mücadelenin devre arasında bir sulama borusunun patladığı ve stadyum içinde su sızıntısına neden olduğu bildirildi.
Yetkililer sorunu çözmek için adeta seferber oldu.
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