İran'ın hocası Queiroz'dan Klinsmann'a: Bu sözler utanç verici, hemen istifa et!

İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ve Galler ile oynadığı maçlarda futbolcuların ve taraftarların protestolarıyla gündeme gelirken, Portekizli Queiroz ile eski Alman futbolcu Klinsmann arasında sert tartışma yaşandı.

Kariyerinde bir dönem Almanya ve ABD'yi de çalıştıran Klinsmann, katıldığı bir yayında, "Queiroz, Kolombiya ve Mısır ile elemeleri geçemedi. Sonra geri dönüp İran'ın başına geçti. Bu onların kültürü ve buna Quieroz da gerçekten iyi uyuyor. Bu tesadüf değil, hakemi çalıştırdılar, yedek kulübesinin zıpladığını gördünüz. Sahada sürekli gözünüzün önündeler. Konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oluyorlar" yorumunu yaptı.

"Bu sözler futbol için utanç verici"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Klinsmann'ın sözlerini "futbol adına utanç verici" olarak nitelendiren Queiroz, "Saha içinde yaptıklarınıza ne kadar saygı duyarsam duyayım, İran kültürü, milli takımı ve oyuncularım hakkındaki bu sözler futbol için utanç vericidir. Bizim seviyemizde olmadığı sürece kimse dürüstlüğümüze zarar veremez" dedi.

Alman futbol adamını milli takım kampına davet eden deneyimli çalıştırıcı, "Sizi, İranlı oyuncularla sosyalleşmeye ve onlardan ülkeyi, İran halkını, şairleri ve sanatı, cebiri, tüm bin yıllık Pers kültürünü öğrenmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu üyeliğinizle ilgili olarak FIFA'nın vereceği kararı tüm dikkatimizle takip ediyoruz. Kampımızı ziyaret etmeden önce istifa etmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galler galibiyetiyle grupta ikinci sıraya yerleşen İran, son maçında ABD'yi yenmesi halinde tarihinde ilk kez son 16 turuna kalacak.