Spor İrfan Can Kahveciden EURO 2020 öncesinde iddialı sözler
FUTBOL FUTBOL

İrfan Can Kahveci'den EURO 2020 öncesinde iddialı sözler

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, İtalya'nın çok güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Bizim takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede. İlk maçta güzel başlamak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İrfan Can Kahveciden EURO 2020 öncesinde iddialı sözler
İrfan Can Kahveci, Gine maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesindeki Antalya kampının ikinci hazırlık maçında yarın Gine ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ile İrfan Can Kahveci, basın toplantısında konuştu.

Çok güzel kamp ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini anlatan İrfan Can Kahveci, "Takım olarak çok birliğiz, iyi zaman geçiriyoruz. Avrupa şampiyonası elemelerinde de başarılı olduk. Avrupa şampiyonasında da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Sakatlığının geçtiğini ve kampın ilk günlerinde bireysel antrenman yaptığına değinen İrfan Can Kahveci, şunları söyledi: "5-6 gündür takımla çalıyorum. Korona döneminde uzun bir zaman bireysel antrenman yaptık. Tatil yapamadan, dinlenmeden tekrar başladık. Bu süreçte sakatlık oldu. Yoğun tempo oldu. Avrupa şampiyonasına konsantreyiz, kulüp takımlarımızı kenara bıraktık. Burada başarılı olmak istiyoruz. İnşallah gol atarım, takımımız başarılı olur."

Azerbaycan maçını değerlendiren Kahveci, "Oynayan oyuncular sürekli birlikte oynamadığı için olumsuz yanları olmuştur. Sonuçta hazırlık maçıydı. Hocamız da herkesi görmek istiyor. Her önümüze gelen maçı yenmek istiyor. Hocamız da bizlere eksi ve artı yönlerimizi aktardı. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanırız" diye konuştu.
İtalya maçı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "Şu an hazırlık maçını oynuyoruz. İtalya maçını tam analiz edemedik. Bizim takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede. İlk maçta güzel başlamak istiyoruz. Ülkemizin her zaman desteğini hissettik. Bu turnuvada da hissetmeyi diliyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Ağacı görenler şaşkınlık yaşadı

Ağacı görenler
şaşkınlık yaşadı

Ağaçtan nasıl ve ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.
Canlarınızor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.
Direnç noktasına geldik

Direnç
noktasına geldik

Vaka sayısındaki hedefe az kaldı.
Bir haftada <br>bir milyon arttı

Bir haftada
bir milyon arttı

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu paylaştı.

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak

Gözlerim<br>iyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.

Öldürüp<br>buzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.