Ismael: "Siyah-beyazı kanımızda hissediyoruz"

Beşiktaş, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'te görev yapan Valerien Ismael ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Fransız çalıştırıcı ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Siyah-beyazlı kulüpte, 46 yaşındaki teknik direktör için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı imza töreninde yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

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Çebi: "Kendisine güvenimiz sonsuz"

"Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir teknik adam olacağına inandık ve davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz."

"Yeni süreci kendimiz yapılandıracağız"

"Geçen sene en zor şartlarda 3 tane kupa alarak süreci taçlandırdık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi mevcuttu. Elimiz rahatlayacak, birçok kontrat bitecek. Yeni süreci kendimiz yapılandıracağız."

"Birileri gelecek, birileri gidecek"

"Camiamız, Valerien Ismael'in çok kıymetli olacağını görecek. Bu bir plan ve projedir. Sergen Hoca, Önder Hoca ve Ismael Hoca ile devam eden bir süreç olacak. Bu süreç uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bir bayrak yarışı olacak. Öz kaynağa yönelecek, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol seyrettiren, koşan takım yaratan hocalar Beşiktaş'ta görev alacaktır."



"Önder Hoca yıpratıldı"

"Önder (Karaveli) Hoca'ya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi."

"Ceyhun Kazancı önderliğinde çalışma yapıldı"

"Valerien Ismael bir çalışma ürünüdür ve verilen karar, yönetim kurulu kararıdır. Ceyhun Kazancı önderliğinde çalışma yapıldı ve sonrasında karar verildi. Emeği olanlara teşekkür ederim. Valerien Ismael'den umutluyuz ve ümitliyiz. Her zaman desteğimizi hissedecek."

Terminatör benzetmesi

Soru: Terminatör benzetmesi yapılıyor, Beşiktaş Terminatör'ünü buldu mu?

Terminatör benzetmesi yapılıyor, Beşiktaş Terminatör'ünü buldu mu? Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş taraftar hocasını severse, ona yakışan ismi bulur. Taraftar, Terminatör diyorsa, hoca da kabul ederse sorun yok."

Valerien Ismael: "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim"

"Başkana ve Ceyhun Bey'e bana gösterdikleri güven, inanç için teşekkür ederim. Bu beni çok etkiledi. Şu an çok gururluyum. Türkiye'nin hatta Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim."

"Hırslı bir teknik adamım"

"Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici."

"Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz"

"Beşiktaş'la benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir böyle bir teknik adam olduğumu düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız. Beşiktaş'ın çok ateşli, tutkulu taraftarı var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz."

Kadro planlaması

"8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Bu iki ayda kimlerle devam edebiliriz, kimlerle iyi bir oyun kurabileceğimizi göreceğiz. Ceyhun Bey'in de söylediği gibi, altyapı konusu çok önemli. Genç oyuncular için analiz yapacağız. Kriterleri karşılayan oyuncunun yaşı hiç önemli değil. 17 yaşındaysa, kriterleri karşılıyorsa, oynama şansı bulacak."

"Oyun felsefesini açıkladı"

"Oyun felsefem, yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek enerji gerekiyor. Bu yüksek enerjiyi rakibe hissettirmelisiniz. İç sahada taraftara hissettirmelisiniz. Rakibe fiziksel üstünlük kurmalısınız. Teknik kalite de gerekiyor. En önemli noktalardan biri de Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmelisiniz. Bunları yapabilmek için oyuncularla zaman geçirmem gerekiyor. Ligi ve oyuncu grubunu tanımam için şu an gelmem oldukça doğru."

"3-4-3 oynatıyorum"

"Üç yıldır çalıştırdığım takımlara 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üstünde bir deneyimden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri ve İngiltere'de Premier Lig ekiplerine karşı böyle oynadık."

"Kazanmak için her şeyi yapacağız"

"Taraftar kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik adam görecek. Futbolda her maçı kazanmanın garantisi yok ama kazanmak için her şeyi yapan bir antrenör ekibi olacak."

"Oyuncuların seviyelerini keşfetmeye çalışacağız"

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"Bir teknik direktörün en önemli rolü, oyuncuyu geliştirmektir. Bazı oyuncuların seviyelerini keşfetmeye çalışacağız. Belki şu anda çok konuşulmayan oyuncular vardır, bunları keşfetmeye çalışacağız. Çalıştığım kulüplerde 3-4 gencin kariyerine etki ettim ve şu anda çok iyi yerlerdeler."

"Biz Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz"

"Trabzonspor maçından korkmuyorum, bir şans olarak görüyorum. Biz Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz."