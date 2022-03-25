Spor Kartala sürpriz golcü Valerien Ismaelin transferini istediği ilk isim belli oldu
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Kartal'a sürpriz golcü: Valerien Ismael'in transferini istediği ilk isim belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael'in, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'nin kuzeni olan golcü oyuncu Daryl Dike'ın transfer edilmesini istediği bildirildi.

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Kartala sürpriz golcü: Valerien Ismaelin transferini istediği ilk isim belli oldu
Ismael dün akşam İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-beyazlı kulüple bugün resmi sözleşmeye imzayı atacak Fransız teknik adamın transfer edilmesini istediği ilk isim de belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre Valerien İsmael, Barnsley'e transfer ettirdiği, oradan da West Bromwich'e götürdüğü Daryl Dike'ın kadroya katılmasını talep etti.

21 yaşındaki santrforun en azından kiralanmasını isteyen Ismael'in bu önerisine yönetimin sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'nin kuzeni olan genç oyuncu, Cyle Larin'in de formasını giydiği Orlando'dan 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle West Bromwich'e transfer olmuştu.

  • 65 maçta 28 gol attı
  • Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 2 karşılaşmada görev alan Dike'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 1.87 boyundaki Nijerya asıllı ABD'li futbolcunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Kulüp kariyerinde 65 resmi maçta 28 gol, 4 asiste ulaşan Dike'ın milli takımında da 8 karşılaşmada 3 golü bulunuyor.
Valerien Ismae ve Daryl Dike
Valerien Ismae ve Daryl Dike

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