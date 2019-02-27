İsmail Çipe'nin yediği gol Galatasaraylıları kızdırdı
Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında altyapıdan yetişen İsmail Çipe yediği golle tepki çekti. İçeriye yapılan ortada topu kontrol etmek isterken kalesinde golü gören oyuncu için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, Hatayspor maçında yaptığı büyük hatayla kalesinde 4. golü gördü.
Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti.
Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Video Yardımcı Hakem'in incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.
İsmail Çipe hakkında sosyal medyada binlerce olumsuz mesaj paylaşıldı. İşte bunlardan bazıları;
İsmail Çipe sinyali verdi Fatih Terim hocam bana güvenmeyin ben Muslera nın yediği olamam siz beni bırakın yeni kaleci alın dedi resmen bunu anladım izlemediğim maçta!!!!
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