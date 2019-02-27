İsmail Çipe'nin yediği gol Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, Hatayspor maçında yaptığı büyük hatayla kalesinde 4. golü gördü.

Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Video Yardımcı Hakem'in incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.

İsmail Çipe hakkında sosyal medyada binlerce olumsuz mesaj paylaşıldı. İşte bunlardan bazıları;

İsmail Çipe sinyali verdi Fatih Terim hocam bana güvenmeyin ben Muslera nın yediği olamam siz beni bırakın yeni kaleci alın dedi resmen bunu anladım izlemediğim maçta!!!! — GS Sarı (@musti5746) 27 Şubat 2019

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Hataylıysam Ara #HTYvGS #İsmailçipe #hatayspor #galatasaray pic.twitter.com/WYanEjlmY0 — serkansaydan (@serkansaydan38) 27 Şubat 2019

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Ismail Çipe'ye de bildiğin nazar değdirdik ne kadar da iyiydi.. — 365 Gün Cimbom (@cimbom365) 27 Şubat 2019

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Bazi oyuncular Galatasaray kariyerini bitirdiler bence bu maçta. — Çağdaş Cihan Ordu (@cco1905) 27 Şubat 2019

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Allah Galatasaray’ı Semih Kaya ve İsmail Çipe ikilisinden korusun. — scofield 👊🏿 (@sco1905) 27 Şubat 2019

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İsmail Çipe’nin Galatasaray kariyeri bitmiştir... — Cüneyt Ersan (@cuneytersan) 27 Şubat 2019

Kupa maçında skandal: Kamera görüntü alamadığı için gol incelenemedi Galatasaray'ın Hatayspor karşısında ölüp ölüp dirildiği kupa maçında skandal bir olay yaşandı.Sarı kırmızılıların yıldız ismi Henry Onyekuru'nun takımı adına attığı 3. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Gole sevinmeye giden futbolcu ofsayt kararıyla yıkılırken pozisyon VAR tarafından incelenemedi. Tekrar görüntülerinde pozisyonun ofsayt olup olmadığı anlaşılamazken mücadele sonunda maçın yorumcusu Levent Tüzemen, pozisyonu göremediği için yorumlayamadığını söyledi. Maçın anlatımcısı Cüneyt Şen de yaptığı açıklamada stadyum direklerinin kamera açısını engellediğini belirtti.Skor Hatayspor'un 4-2'lk üstünlüğü ile devam ederken atılan bu golün ofsayt gerekçesiyle iptali sonrasında sarı kırmızılıların yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet 4. hakeme sert itirazlarda bulundu.Maç bittikten 15 dakika sonra verilen tekrarda ortaya çıkan gerçeğe bakın: Onyekuru'nun iptal edilen golünde kamera açısı olmadığı için VAR'a gidilememiş! Hem hakemlik mesleği hem organizasyon açısından kara bir gün... pic.twitter.com/TtZAzrgDIc— Arda (@ArdaKRDG) 27 Şubat 2019

Fatih Terim'den Hatay maçı sonrasında İstiklal Marşı göndermesi Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 önde oldukları karşılaşmanın 4-2'ye gelmesini değerlendirdi.Maçta 2-0 öne geçtikten sonra da birçok pozisyona girdiklerini ifade eden Terim, "Kafi gelmiş olacak ki (futbolcular) o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu ama onlar ne zaman bu fırsatı yakalarsa bunu iyi değerlendirmeliler" diye konuştu.Terim, ciddiyetin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:"Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde... Bugün inanılması zor birçok şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla kendim yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar ama onlara da yazık. Onlar da bu sahada nasıl oynuyor, bizden evvelki kupada olanlara da yazık. Onlar da burada nasıl oynamış. Bunu sadece kendimiz için değil onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan, hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah, el birliğiyle bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da validen, belediye başkanına, Hatayspor başkanından tüm yönetime ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar."İstiklal Marşı göndermesiOyuncularının maçı 2-0'dan sonra bitirdiklerini ifade eden Terim, futbolun ciddi bir oyun olduğunu belirtirken 'İstiklal Marşı okuyacak çok futbolcumuz vardı bugün sahada. 9 tane..." ifadeleriyle göndermede bulundu.Bilindiği üzere Galatasaray'ın lig maçlarında sahaya 11 yabancıyla çıkması tartışma çıkarmıştı.Kupa maçında skandal: Kamera görüntü alamadığı için gol incelenemediHatayspor-Galatasaray maçında olay çıkartan karar