Ismail Jakobs'a milli davet

Ismail Jakobs'a milli davet

13/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Jakobs, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.

Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nın 28 kişilik kadrosu açıklandı. Fas’ta düzenlenecek turnuvada Galatasaray'dan Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye de forma giyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kadrosunu duyurdu. Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak turnuvada Senegal'in 28 futbolcudan oluşan kadrosu belli oldu.


Açıklanan kadroda Türkiye’den iki isim öne çıktı. Galatasaray forması giyen sol bek Ismail Jakobs ile Samsunspor’un forvet hattındaki önemli silahı Cherif Ndiaye, Senegal’in turnuva kadrosuna dahil edildi.


Senegal, turnuvada D Grubu’nda mücadele edecek. Bu grupta Senegal’in rakipleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana olacak.








#Afrika Uluslar Kupası
#Senegal
#Ismail Jakobs
