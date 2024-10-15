Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup

İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup

17:2215/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk ediyor.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk ediyor.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. İki takımın ilk karşılaşması 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. İspanya grupta 7 puanla 1. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İspanya - Sırbistan maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 4. maçında evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan evinde İspanya ile oynadığı ilk maçta 1 puan alarak İspanya’nın 10 maçlık galibiyet serisini bozdu. Grupta 4 puanı bulunan Sırbistan Tadic ve Mitrovic gibi yıldızlarıyla mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İspanya - Sırbistan maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya - Sırbistan maçı bu akşam saat 21.45’te
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İSPANYA - SIRBİSTAN CANLI İZLE

İspanya - Sırbistan maçını canlı izlemek için

İSPANYA - SIRBİSTAN CANLI SKOR

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜR





#İspanya
#Sırbistan
#UEFA Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi oku