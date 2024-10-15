İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 4. maçında evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan evinde İspanya ile oynadığı ilk maçta 1 puan alarak İspanya’nın 10 maçlık galibiyet serisini bozdu. Grupta 4 puanı bulunan Sırbistan Tadic ve Mitrovic gibi yıldızlarıyla mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İspanya - Sırbistan maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.