UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. haftasında İspanya evinde Sırbistan’ı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. İki takımın ilk karşılaşması 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. İspanya grupta 7 puanla 1. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İspanya - Sırbistan maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 4. maçında evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan evinde İspanya ile oynadığı ilk maçta 1 puan alarak İspanya’nın 10 maçlık galibiyet serisini bozdu. Grupta 4 puanı bulunan Sırbistan Tadic ve Mitrovic gibi yıldızlarıyla mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, İspanya - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İspanya - Sırbistan maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.