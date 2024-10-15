Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.45’te başlayacak. 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 7 galibiyet elde etti. 2 maç İskoçya’nın galibiyeti ile sonuçlanırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İskoçya - Portekiz maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.