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İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup

İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup

16:5715/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İskoçya evinde Portekiz’i konuk ediyor.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İskoçya evinde Portekiz’i konuk ediyor.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İskoçya evinde Portekiz’i konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Ev sahibi İskoçya oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Grupta 9 puanla lider olan Portekiz ise 3’te 3 yaparak yoluna devam ediyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İskoçya - Portekiz canlı izleme linki…

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.45’te başlayacak. 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 7 galibiyet elde etti. 2 maç İskoçya’nın galibiyeti ile sonuçlanırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İskoçya - Portekiz maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İSKOÇYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İskoçya - Portekiz maçı bu akşam saat 21.45’te
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İSKOÇYA - PORTEKİZ CANLI İZLE

İskoçya - Portekiz maçını canlı izlemek için

İSKOÇYA - PORTEKİZ CANLI SKOR

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ






#İskoçya
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