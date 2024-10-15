UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İskoçya evinde Portekiz’i konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Ev sahibi İskoçya oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Grupta 9 puanla lider olan Portekiz ise 3’te 3 yaparak yoluna devam ediyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İskoçya - Portekiz canlı izleme linki…
Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.45’te başlayacak. 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 7 galibiyet elde etti. 2 maç İskoçya’nın galibiyeti ile sonuçlanırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İskoçya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İskoçya - Portekiz maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.