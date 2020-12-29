SÜPER LİG

İstatistiğiyle eleştirilerin hedefinde: 5 maçta 7 gol yedi

Kayserispor’un kalecisi İsmail Çipe ligde forma giydiği 5 maçın 4’ünde 7 gol yedi. 25 yaşındaki eldiven performansıyla ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı.

Haber Merkezi İHA
İsmail Çipe, Gençlerbirliği maçında kalesinde 3 gol gördü.

İsmail Çipe, Gençlerbirliği maçında kalesinde 3 gol gördü.

Fotoğraf: IHA

Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Silviu Lung’un sakatlığından ötürü forma giyemediği maçlarda kaleyi koruyan İsmail Çipe, oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesinde gol görürken, 1 maçta ise kalesini gol kapattı. İsmail Çipe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1’er gol, Konyaspor maçında 2 gol ve Gençlerbirliği maçında ise 3 gol gördü.

İsmail Çipe’nin forma giydi maçlar ve neticeleri şöyle:

  • Galatasaray-Kayserispor 1-1
  • Kayserispor-Karagümrük 0-0
  • Göztepe-Kayserispor 1-1
  • Kayserispor-Konyaspor 1-2
  • Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti
Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçında tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti.Bir gol, VAR'ın çizdiği ofsayt çizgisiyle iptal olurken diğer 3 gol akan oyunda gerçekleşti. Çakır'ın kritik pozisyonlarda VAR'dan uyarı alması ve kararlarını değiştirmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.Öte yandan Cüneyt Çakır'ın Gençlerbirliği'nin ilk iptal edilen golünde Candeias'ın elle oynadığının tespit edilmesiyle ilgili pozisyonu izlemeyip direkt VAR uyarısıyla kararını vermesi dikkat çekti.Cüneyt Çakır için atılan tweetlerden bazıları;Az önce içerden bilgi aldım. Cüneyt Çakır kendini VAR odasına kapatmış, hâlâ bir şeyler izliyomuş&mdash; Kerem (@crielox) December 28, 2020 Gençler - Kayseri maçını geri sarıp VAR kararlarına baktım, büyük skandal var. Gençlerbirliği&#39;nin 2 golü de nizami, beke elle oynama kararı büyük rezillik. Cüneyt Çakır hem sakalı hem göbeği salmış, el pozisyonunu izlemeye bile gitmemiş.&mdash; Eray (@eraysen) December 28, 2020 Maç bitti ama Cüneyt Çakır bi VAR’a baksın maç iptal olmuş olabilir&mdash; Efe (@Efeozgurakbass) December 28, 2020 Cüneyt Çakır Var olduğu için şükretmeli ...&mdash; Kemal KARAMAN (@kmlkrmn17) December 28, 2020 Dunya yildizi hakem Cüneyt Cakir&#39;in yonettigi maca bak :D bu kadar hata futbol tarihinde yoktur herhalde&mdash; Tümer #holigan (@hooliganfb) December 28, 2020

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