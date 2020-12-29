İstatistiğiyle eleştirilerin hedefinde: 5 maçta 7 gol yedi
Kayserispor’un kalecisi İsmail Çipe ligde forma giydiği 5 maçın 4’ünde 7 gol yedi. 25 yaşındaki eldiven performansıyla ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı.
Haber MerkeziİHA
Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Silviu Lung’un sakatlığından ötürü forma giyemediği maçlarda kaleyi koruyan İsmail Çipe, oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesinde gol görürken, 1 maçta ise kalesini gol kapattı. İsmail Çipe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1’er gol, Konyaspor maçında 2 gol ve Gençlerbirliği maçında ise 3 gol gördü.
İsmail Çipe’nin forma giydi maçlar ve neticeleri şöyle:
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