İstikrar abidesi Ünal Karaman

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordo-mavili kulüp, sportif olarak da teknik direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. 27 Ocak 2013’de Trabzonspor’dan ayrılan Şenol Güneş’in ardından göreve gelen 8 teknik adam arasında en uzun süre görevde bulunan teknik adam Ünal Karaman oldu.

ŞENOL GÜNEŞ 4 SEZON GEÇİRDİ

Trabzonspor’da 2009-10 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009’da bordo-mavili takımın Kasımpaşa’ya 3-1 yenildiği maçın ardından takımdan ayrılmıştı. Broos’un ardından 2009-2010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile 4 sezon geçirdi. 2012-2013 sezonunun 19. haftasında Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı. Trabzonspor, Güneş’in ardından teknik adam istikrarı yakalayamadı. Trabzonspor’da Şenol Güneş’in ardından takımın başına teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi. Kafkas’ın ömrü ise bordo-mavili takımda uzun sürmedi. 2012-2013 sezonunun 20. haftasında takımla birlikte sahaya çıkan Tolunay Kafkas, söz konusu sezonu tamamlayan isim oldu ancak sezonun bitmesiyle yollar ayrıldı. Kafkas, bordo-mavililerin başında 15 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.

İSTİKRAR YAKALAYAMADILAR

Trabzonspor’da 4 sezon içinde yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığından Ersun Yanal ve Hami Mandıralı iki kez göreve geldi. İki teknik adam da görevde bulundukları sürelerde istikrar yakalayamadılar. Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunda ise teknik adam istikrarsızlığı yakaladığı en kötü sezonu yaşadı. Bordo-mavililer sezona Shota Arvaladze ile başlarken, aynı sezonda Sadi Tekilioğlu ve Hami Mandıralı’da teknik adamlık koltuğuna oturdu. Süper Ligin 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi Gaziantep ile oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkacak Ünal Karaman, Şenol Güneş’in ardından aralıksız takımı çalıştıran isim unvanına ulaşacak. Karaman geçen yıl 34 lig ve 7 Türkiye Kupası, bu sezon 7 lig ve 6 Avrupa maçında takımın başında sahaya çıktı.

Onazi: Neredeyse hazırım

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Ogenyi Onazi formasına kavuşmak için gün sayıyor. Onazi sosyal medyadan paylaşımda bulunurken “ İnsanları mutlu gördüğümde motive oluyorum. Tüm mesajları görüyorum. Bu sezonki hedefe ulaşmak için daha güçlü dönmek için çok çalışıyorum. Neredeyse hazırım” ifadelerini kullandı.