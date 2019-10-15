İstikrar abidesi Ünal Karaman
SÜPER LİG

İstikrar abidesi Ünal Karaman

Trabzonspor’da, teknik direktörlük koltuğunda son dönemde yaşanan istikrarsız tablo son buldu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş’in ardından bordo-mavili takımı en uzun süreli çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman ve öğrencileri

Ünal Karaman ve öğrencileri

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordo-mavili kulüp, sportif olarak da teknik direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. 27 Ocak 2013’de Trabzonspor’dan ayrılan Şenol Güneş’in ardından göreve gelen 8 teknik adam arasında en uzun süre görevde bulunan teknik adam Ünal Karaman oldu.

ŞENOL GÜNEŞ 4 SEZON GEÇİRDİ

Trabzonspor’da 2009-10 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009’da bordo-mavili takımın Kasımpaşa’ya 3-1 yenildiği maçın ardından takımdan ayrılmıştı. Broos’un ardından 2009-2010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile 4 sezon geçirdi. 2012-2013 sezonunun 19. haftasında Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı. Trabzonspor, Güneş’in ardından teknik adam istikrarı yakalayamadı. Trabzonspor’da Şenol Güneş’in ardından takımın başına teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi. Kafkas’ın ömrü ise bordo-mavili takımda uzun sürmedi. 2012-2013 sezonunun 20. haftasında takımla birlikte sahaya çıkan Tolunay Kafkas, söz konusu sezonu tamamlayan isim oldu ancak sezonun bitmesiyle yollar ayrıldı. Kafkas, bordo-mavililerin başında 15 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.

İSTİKRAR YAKALAYAMADILAR

Trabzonspor’da 4 sezon içinde yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığından Ersun Yanal ve Hami Mandıralı iki kez göreve geldi. İki teknik adam da görevde bulundukları sürelerde istikrar yakalayamadılar. Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunda ise teknik adam istikrarsızlığı yakaladığı en kötü sezonu yaşadı. Bordo-mavililer sezona Shota Arvaladze ile başlarken, aynı sezonda Sadi Tekilioğlu ve Hami Mandıralı’da teknik adamlık koltuğuna oturdu. Süper Ligin 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi Gaziantep ile oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkacak Ünal Karaman, Şenol Güneş’in ardından aralıksız takımı çalıştıran isim unvanına ulaşacak. Karaman geçen yıl 34 lig ve 7 Türkiye Kupası, bu sezon 7 lig ve 6 Avrupa maçında takımın başında sahaya çıktı.

Onazi: Neredeyse hazırım

  • Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Ogenyi Onazi formasına kavuşmak için gün sayıyor. Onazi sosyal medyadan paylaşımda bulunurken “ İnsanları mutlu gördüğümde motive oluyorum. Tüm mesajları görüyorum. Bu sezonki hedefe ulaşmak için daha güçlü dönmek için çok çalışıyorum. Neredeyse hazırım” ifadelerini kullandı.

Fransa-Türkiye: 1-1
Fransa-Türkiye: 1-1

EURO 2020 elemelerinde Milli Takımımız çok büyük bir avantajı eline geçirdi. Arnavutluk'u İstanbul'da 1-0 mağlup eden Millilerimiz, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransızların golünü 76. dakikada Giroud atarken, A Milli Takımımızın golünü 81. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.Asker selamı sansürlendiMilli Takımımızın 81. dakikada Kaan Ayhan ile bulduğu golün ardından Fransız rejisi, gol sevincimizi ekranlara yansıtmadı. Golden sonra taraftarların yanına koşan milliler, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek yolladılar.Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019 Grubumuzdaki puan durumu;Türk Telekom'da İzlanda'ya yenilmezsek ya da deplasmanda Andorra'yı yenersek, EURO 2020'ye katılmaya hak kazanıyoruz.Fransa-Türkiye maçından notlar2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun'u da yedekler arasında tuttu. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Fransa maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Kenan Karaman'ı tercih etti. Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.Giroud yedekler arasındaFransa Milli Takımı adına elemelerde 4 gole imza atan Olivier Giroud, Türkiye maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Didier Deschamps, Giroud'nun yerine forvette Wissam Ben Yedder'e şans verdi. İzlanda'ya karşı oynanan son maçta forma giyen Lucas Digne de bu maçta yerini Lucas Hernandez'e bıraktı. Deschamps, bu iki isim dışında İzlanda'ya karşı oynattığı 9 oyuncuyu Türkiye maçında da sahaya sürdü. Öte yandan sakatlığı bulunan yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante de yedek kulübesinde oturdu.Bakan Kasapoğlu mücadeleyi izlediFransa ile Türkiye arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi milli takım idmanında yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.TFF heyeti tribündeKarşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ile Selim Soydan, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.Stadın önünde coşkulu bekleyişMaç öncesinde Stade de France'ın önünde toplanan çok sayıda Türk taraftar, coşkulu şekilde milli takımı destekledi. Ay-yıldızlı bayraklar taşıyan taraftarlar, stadın dışında mücadelenin başlamasını beklerken Türkiye lehine tezahüratlar yaptı.30 bin civarında Türk taraftar stattaFransa ile oynanan maçta 30 bin civarında Türk taraftar statta yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi. Karşılaşma öncesi statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı.&quot;Paris?&quot; pic.twitter.com/MMNgobjqld&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019

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