İzmir derbisinde gençler sahne aldı: Altay, Bornova 1877’yi 4-2 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Altay ve Bornova 1877, lig arasına hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi 4-2 kazanırken, her iki takım da bahis soruşturması nedeniyle kadro dışı kalan 8’er oyuncusunun yokluğunda ağırlıklı olarak genç isimlere şans verdi. Altay’da altyapıdan yetişen Mehmet Onur Yıldız’ın 2 golle öne çıktığı maç, gençlerin yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir fırsat oldu.
Altay’ın galibiyetinde, kulübün altyapısından yetişen genç isimler başrolü üstlendi. Siyah-beyazlı takımın golleri; iki kez fileleri havalandıran Mehmet Onur Yıldız, Osman Utkan Gülalan ve Ferhat Öncel’den geldi. Genç oyuncuların bu performansı, kulüp yönetimlerine geleceğe dair umut verdi ve altyapı çalışmalarının verimliliğini gösterdi. Yaşanan kadro eksiklikleri karşısında genç oyuncuların sorumluluk alması, Türk futbolunun genç yeteneklere olan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.
Altay’da eksik listesi uzun: Kritik maç öncesi durum
Hazırlık maçında moral bulan Altay, iki haftalık aranın ardından ligde pazar günü kritik bir deplasmana çıkacak. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile karşılaşacak olan Altay'da, bahis soruşturması sebebiyle kadro dışı kalan oyuncuların eksikliği ciddi bir sorun teşkil ediyor. Onur Efe, Murat Uluç ve Ali Kızılkuyu’nun yanı sıra İsa, Oktay, Caner, Ozan ve Ulaş gibi önemli isimler bu hafta da forma giyemeyecek. Altay yönetimi ve teknik heyeti, bu zorlu süreçte genç kadro ile maksimum verim almayı hedefliyor.