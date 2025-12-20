"Judgment Day" (Yargı Günü) olarak adlandırılan bu efsanevi ağır sıklet karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi sabahı (Türkiye saatiyle) canlı yayınlanacak. YouTuber'dan profesyonel boksöre dönüşen Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile Miami'de karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta, hangi platformda izlenecek ve şifresiz mi? İşte detaylar.