Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

07:3920/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
YouTuber kökenli boksör Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya geliyor
YouTuber kökenli boksör Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya geliyor

Boks dünyasının en tartışmalı ve heyecan verici karşılaşması Jake Paul vs Anthony Joshua maçı için geri sayım başladı! YouTuber kökenli boksör Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya geliyor. "Judgment Day" (Yargı Günü) adı verilen bu dev maç bu sabah 07.00’de başladı. Peki, Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Jake Paul - Anthony Joshua canlı izleme linki...

"Judgment Day" (Yargı Günü) olarak adlandırılan bu efsanevi ağır sıklet karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi sabahı (Türkiye saatiyle) canlı yayınlanacak. YouTuber'dan profesyonel boksöre dönüşen Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile Miami'de karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta, hangi platformda izlenecek ve şifresiz mi? İşte detaylar.

Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

20 Aralık Cumartesi sabahı TSİ 06.30'da başlaması beklenen Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı Netflix dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Jake Paul - Anthony Joshua Canlı İzle

Jake Paul - Anthony Joshua maçını canlı izlemek için


#Jake Paul
#Anthony Joshua
#BOKS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?