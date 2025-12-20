Boks dünyasının en tartışmalı ve heyecan verici karşılaşması Jake Paul vs Anthony Joshua maçı için geri sayım başladı! YouTuber kökenli boksör Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya geliyor. "Judgment Day" (Yargı Günü) adı verilen bu dev maç bu sabah 07.00’de başladı. Peki, Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Jake Paul - Anthony Joshua canlı izleme linki...
"Judgment Day" (Yargı Günü) olarak adlandırılan bu efsanevi ağır sıklet karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi sabahı (Türkiye saatiyle) canlı yayınlanacak. YouTuber'dan profesyonel boksöre dönüşen Jake Paul, eski iki kez birleşik ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile Miami'de karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta, hangi platformda izlenecek ve şifresiz mi? İşte detaylar.
Jake Paul - Anthony Joshua maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
20 Aralık Cumartesi sabahı TSİ 06.30'da başlaması beklenen Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı Netflix dijital platformundan canlı yayınlanacak.