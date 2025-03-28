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Jakirovic'ten Hatayspor itirafı: 'Analizde gördük ve bunu kullandık'

Jakirovic'ten Hatayspor itirafı: 'Analizde gördük ve bunu kullandık'

19:1728/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu. Jakirovic, "Bugün sahada her şeyini veren enerjik bir takım vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic önemli açıklamalarda bulundu.


'Kornerler çok önemliydi'

"Öncelikli olarak takımımı tebrik ediyorum. Bugün hakikaten sahada her şeyini veren, mücadele eden enerjik bir takım vardı. Maçın başından itibaren oyunu domine ettik diyebilirim. Kornerler çok önemliydi. Rakibimizi analiz ettiğimizde çok uzun oyunculardan oluşmadığını gördük ve bunu kullanmaya çalıştık."


'Rakiplerimizi de yakaladık'

"İlk golü de bu şekilde bulduk. İlk yarının ilerleyen dönemlerinde ikinci gol de geldi. 2-0'dan sonra sanki oynamayı biraz bıraktık. Öyle bir dönem oldu. Ama soyunma odasına 2 farkla üstün girdik. Soyunma odasında bu maçı gol yemeden bitirmemiz gerektiğini ve sahaya aynı enerjiyi koymamız gerektiğini konuştuk. Takımımız çok güzel bir performans gösterdi. Maçı 5-0 kazandık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu galibiyet çok önemliydi. Bizim üzerimizdeki rakiplerimizi de yakaladık"






#Kayserispor
#Sergej Jakirovic
#Hatayspor

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