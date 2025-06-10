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Jobe Bellingham'ın transferi açıklandı

Jobe Bellingham'ın transferi açıklandı

16:4910/06/2025, Salı
AA
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Bellingham kardeşler
Bellingham kardeşler

Borussia Dortmund, Real Madrid forması giyen yıldız Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ı renklerine bağladı.

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı. Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund forması giyeceği için mutlu olduğu belirtti.


Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın kardeşi olan orta saha oyuncusu, Sunderland'da geçen sezon 43 resmi maçta 4 gol attı.






#Borussia Dortmund
#Jobe Bellingham
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