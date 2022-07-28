Jorge Jesus: Tecrübe eksiğimiz vardı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın kırılma anı olarak gördüğü kırmızı karta kadar çok daha üstün oynadıklarını belirtti.

İsmail Yüksek'in kırmızı kartının maçın gidişatını tamamen değiştirdiğinin altını çizen Jesus, "Her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Rakibin şutu yokken biz 7 şut çekmiştik. Maç 11'e 11 oynanırken stattaki herkes Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına inanıyordu. İsmail'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyon olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü buldu. Dezavantajımıza rağmen takımımız savaştı, penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. Bir kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Transferlerin kendi talepleri doğrultusunda yapıldığına da dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçın hikayesini yapılan transferlerle konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Stada gelen taraftarlarımız, eminim takımlarından gurur duyarak ayrılmıştır. Eksikken bile çok iyi mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor, bugün de böyle oldu. Kırmızı kart belirleyici etkendi. Sonra takım beraberliği yakaladı, çok koştular ama fiziksel kapasitemiz uzatmalarda yetmedi. Bu da maçın skorunda belirleyici oldu. Oyuncularla hafta boyunca ben çalışıyorum, fiziksel ne durumda olduklarını ben görüyorum ve kararları bunları göz önünde bulundurarak alıyorum. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu. O takımı değiştirmek adil olmazdı. King şu anda ilk 11 oyuncumuz ve alternatifi Serdar Dursun'du. Maçı A ya da B oyuncusunu oynatmaya bağlamak doğru değil. Bugünkü elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Kiev, mükemmel bir takım."

REKLAM

Emre Mor'un oyuna girdikten 10 dakika sonra çıkma sebebinin fiziksel olduğunu dile getiren Jesus, "Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi ve rakibi belki takip etmekte zorlanıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. İlk defa yaptığım bir şey değil. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamızı sağladı ve golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, bir basın mensubunun forvet transferine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Şunu anlamanızı istiyorum ki Fenerbahçe bu sezon Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladı. Bu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı. Sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar transferler belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."