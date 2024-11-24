Jorge Jesus'un 2 sezonluk rekor serisi sona erdi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11'inci haftasında Jorge Jesus'un liderliğindeki Al Hilal, deplasmanda Al Khaleej'e konuk oldu. Karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başaran Jesus ve öğrencileri, üstünlüklerini koruyamadı ve maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldılar.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal'in, geçtiğimiz sezondan bu yana süren 47 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Geride kalan 11 maçta 28 puan toplayan Al Hilal, maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor. Jesus ve öğrencilerini, Al Ittihad 27 puanla takip ediyor. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr ise 22 puanla 3. sırada yer alıyor.