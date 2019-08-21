Kamara soğuğa dayanamadı sözleşmeyi iptal etti

Tralleborgs ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Kamara, soğuk havalara dayanamadığı gerekçesiyle imza attıktan 1 hafta sonra sözleşmesini feshetti.

BBC'nin haberine göre Tralleborgs'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Noah Kamara, İsveç'teki soğuk hava ile baş edemediği için Freetown'a geri dönmek istediğini belirtti.

İsveç'in havasına dayanamadı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcunun ‘kişisel nedenlerle’ ayrıldığı belirtilirken, İsveç basınında çıkan haberlerde ise oyuncunun buradaki soğuk havaya dayanamadığı için ülkesine döndüğü yazıldı.