Kamara soğuğa dayanamadı sözleşmeyi iptal etti
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Kamara soğuğa dayanamadı sözleşmeyi iptal etti

Sierro Leoneli oyuncu Musa Noah Kamara, İsveç kulüplerinden Tralleborgs’a 3.5 yıllık imza attıktan kısa bir süre sonra, sözleşmesini soğuk havalara dayanamadığı nedeniyle feshetti.

Haber Merkezi Diğer
19 yaşındaki Kamara, soğuk havalara dayanamadığı için sözleşmesini feshetti.

19 yaşındaki Kamara, soğuk havalara dayanamadığı için sözleşmesini feshetti.

Tralleborgs ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Kamara, soğuk havalara dayanamadığı gerekçesiyle imza attıktan 1 hafta sonra sözleşmesini feshetti.

BBC'nin haberine göre Tralleborgs'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Noah Kamara, İsveç'teki soğuk hava ile baş edemediği için Freetown'a geri dönmek istediğini belirtti.

İsveç'in havasına dayanamadı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcunun ‘kişisel nedenlerle’ ayrıldığı belirtilirken, İsveç basınında çıkan haberlerde ise oyuncunun buradaki soğuk havaya dayanamadığı için ülkesine döndüğü yazıldı.

  • Bu gelişmelerin üzerine bir hafta içinde sözleşmesini fesheden oyuncu, istenirse Dünya Kupası eleme maçlarından sonra Tralleborgs'a geri dönebileceğini ifade etti.

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