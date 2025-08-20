Karabağ'dan tarihi galibiyet: 8 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi bileti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu, dün oynanan 3 karşılaşmayla başladı. Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u 3-1’lik skorla mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Karabağ’a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marko Jankovic, 67. dakikada Kevin Medina ve 85. dakikada Musa Gurbanli kaydetti. Ferencvaros’un tek golünü ise 29. dakikada Barnabas Varga attı.

Gecenin diğer maçında Belçika ekibi Club Brugge, İskoçya temsilcisi Rangers’ı deplasmanda 3-1’lik skorla yendi. Club Brugge’un gollerini 3. dakikada Romeo Vermant, 7. dakikada Jorne Spileers ve 20. dakikada Brandon Mechele atarken, Rangers’ın golü 50. dakikada Danilo’dan geldi.

Gecenin bir diğer müsabakasında da Güney Kıbrıs ekibi Pafos, Sırbistan takımı Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti. Pafos’un gollerini 1. dakikada Joao Correia ve 52. dakikada penaltıdan Pedro Rodrigues kaydetti. Kızılyıldız’ın golünü ise 58. dakikada Bruno Duarte attı.