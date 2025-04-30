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Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbi yönetecek

Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbi yönetecek

18:2930/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbide düdük çalacak
Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbide düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbide düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.


İLK DERBİSİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, bu sezon Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçında görev alarak kariyerindeki ilk derbiyi yönetmişti.


BU SEZON 27 MAÇ YÖNETTİ

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 16, 1. Lig'de 9 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 27 karşılaşmayı yönetti.


Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin sadece Sivasspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş'ın da Galatasaray karşılaşmasını yönetti.

DERBİ KARNESİ

Ligin 29. haftasında Beşiktaş-Galatasaray arasındaki ilk derbi maçını yöneten Yasin Kol, toplamda iki kez kırmızı kart, altı kez ise sarı kartına başvurdu. Yasin Kol'un yönettiği derbide gülen taraf 2-1'lik skor ile Beşiktaş oldu.

Sarı Kart BARIŞ ALPER YILMAZ 69.dk

Sarı Kart AHMED KUTUCU 90+7.dk

Sarı Kart DAVINSON SANCHEZ MINA 87.dk

Kırmızı Kart
PRZEMYSLAW ADAM FRANKOWSKI 36.dk
Kırmızı Kart
SEMİH KILIÇSOY 90+6.dk

Sarı Kart JONAS SVENSSON 56.dk

Sarı Kart FUKA ARTHUR MASUAKU KAWELA 69.dk

Sarı Kart MILOT RASHICA 90+2.dk




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