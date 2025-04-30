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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

17:2930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakem Yasin Kol
Hakem Yasin Kol

Trendyol Süper Lig 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi karşılaşmasını hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

Hakem Yasin Kol
İşte Süper Lig 34. hafta maçlarında görev alacak hakemler;

Antalyaspor-Konyaspor: Cihan Aydın

Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Galatasaray-Sivasspor: Ozan Ergün

Hatayspor-Başakşehir: Ali Yılmaz

Samsunspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Çolak

Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler






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