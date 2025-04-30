Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig 34. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi karşılaşmasını hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.
Antalyaspor-Konyaspor: Cihan Aydın
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Galatasaray-Sivasspor: Ozan Ergün
Hatayspor-Başakşehir: Ali Yılmaz
Samsunspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol
Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Çolak
Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler