Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kartal'da derbi mesaisi sürüyor

Kartal'da derbi mesaisi sürüyor

16:4630/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü.


Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar açıklandı