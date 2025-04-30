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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

14:0230/04/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladığı belirtildi.


Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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