Karşıyakalı futbolculara prim dopingi

11:5124/09/2025, Çarşamba
IHA
Karşıyaka takımının Balıkesirspor maçındaki zafer pozu
Karşıyaka yönetimi, Kütahyaspor deplasmanı sonrası 20’şer bin TL, iç sahadaki Balıkesirspor galibiyeti sonrası da 25’er bin TL’lik prim ödemesi gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Yeşil-kırmızılılar, ilk üç haftayı kayıpsız geçerek 3’te 3 yaptı ve şampiyonluk yolunda iddialı bir görüntü sergiledi. Sezonun ilk haftasında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosu dağılan Afyonspor’u 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, ardından güçlü rakiplerinden Belediye Kütahyaspor’u deplasmanda, Balıkesirspor’u ise iç sahada yine 2-1’lik skorlarla geçmeyi başardı.


Alınan başarılı sonuçların ardından Karşıyaka yönetimi, oyuncuların bu performansını ödüllendirmeyi ihmal etmedi. Zorlu Kütahya deplasmanının ardından futbolculara 20’şer bin TL prim dağıtılırken, iç sahada kazanılan Balıkesirspor galibiyeti için ise 25’er bin TL ödeme yapıldı. Böylece son iki maçta futbolculara toplamda 45 bin TL prim ödenmiş oldu.


Hedef Alanya 1221 FK maçı

Yeni sezonda yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Karşıyaka, 28 Eylül Pazar günü oynayacağı Alanya 1221 FK müsabakasına odaklandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek 4’te 4 yapmayı hedefliyor.


Hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren Karşıyaka’da, Alanya deplasmanı öncesinde tedavisi devam eden Mücahit Aslan dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.





#3. Lig
#Karşıyaka
#Balıkesirspor
