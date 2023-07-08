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Spor

Kartal Lyanco'yu bekliyor

Stoper arayışındaki Beşiktaş, Lyanco için 8 milyon Euro bonservis isteyen İngiliz ekibi Southampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Siyah-beyazlılar, Halil Dervişoğlu için ise kulübü Brentford'la el sakıştı.

09:46 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Lyanco - Halil

Lyanco - Halil

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, kabarık listeyi eledi. Kartal'ın stoper transferi için ilk adayı Lyanco. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Southampton'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu için resmi teklif yaptı.


Lyanco için 8 milyon Euro isteyen Southampton'a 4 milyon Euro öneren siyah beyazlılar şimdilik anlaşma sağlayamadı. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, farklı bir yol denemek için yeni teklifte bulundu.


26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunan Beşiktaş, Southampton'ın cevabını bekliyor. Geçen sezon ingiliz ekibi ile 30 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.


Halil her an imza atabilir

Beşiktaş diğer yandan da uzun süredir görüşme halinde olduğu Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah beyazlılar, oyuncunun transferi için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giymişti. Halil Dervişoğlu Burnley'den önce de Galatasaray'da oynamış ama bekleneni verememişti.




#Beşiktaş
#Transfer
#Halil Dervişoğlu
#Lyanco
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