Kasım ayı fair-play ödülleri belli oldu

TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım ayı sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.





Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Takım", "En Centilmen Teknik Direktör", "En Centilmen Futbolcu" kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:





En centilmen takım: Samsunspor

Süper Lig’de 26 Kasım tarihinde oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte tasarlanmış ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan bir forma ile sahaya çıkan ve bu formayı 'Dünyanın En Ağır Forması' olarak adlandıran Samsunspor, Kasım ayının en centilmen takımı oldu.





En centilmen teknik direktör: Ivo Vıeıra

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olmasına rağmen kendi objektif özeleştirisini yapan, daha iyi oynadığı için rakibini tebrik eden, skordan bağımsız olarak saha kenarında duruşunu bozmayan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira en centilmen teknik direktör seçildi.





En centilmen futbolcu: Edin Visca

Edin Visca mesleğine olan profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile Kasım ayının en centilmen futbolcusu olarak belirlendi.





Ayrıca; 18 Kasım tarihinde Almanya'ya karşı oynadığı özel maçın seremonisinde, üşümemeleri için seremoniye birlikte çıktıkları çocuklara eşofmanlarını veren ve bu hareketleri ile bütün dünyada alkış alan A Milli Erkek Futbol Takımı bu davranışı kurul tarafından övgüye değer bulundu.











