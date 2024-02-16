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Spor

Kasımpaşa-Karagümrük: 1-1

'Semt' ve 'Haliç' adlarıyla anılan derbide Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Kasımpaşa-Karagümrük maç özetine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

21:56 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
İki takım puanları paylaştı.
İki takım puanları paylaştı.

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recetp Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Ev sahibi takım, 11. dakikada Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 38. dakikada Eysseric ile karşılık verdi. Fransız futbolcu eski takımına karşı attığı şık golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.


Berabere biten maçın ardından Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, puanını 39'a yükseltti. Şota Arveladze'nin takımı Karagümrük ise puanını 28 yaptı.


Kasımpaşa 1-1 Karagümrük maç özetini izlemek için





#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Fatih Karagümrük
21 dakika önce
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