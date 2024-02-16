Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recetp Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi takım, 11. dakikada Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 38. dakikada Eysseric ile karşılık verdi. Fransız futbolcu eski takımına karşı attığı şık golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.
Berabere biten maçın ardından Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, puanını 39'a yükseltti. Şota Arveladze'nin takımı Karagümrük ise puanını 28 yaptı.