Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recetp Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım, 11. dakikada Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 38. dakikada Eysseric ile karşılık verdi. Fransız futbolcu eski takımına karşı attığı şık golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.