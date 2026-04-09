Kasımpaşa Haris Hajradinovic'le yeni sözleşme imzaladı

Kasımpaşa Haris Hajradinovic'le yeni sözleşme imzaladı

17:109/04/2026, Perşembe
G: 9/04/2026, Perşembe
AA
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.



