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Kasımpaşa - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Kasımpaşa - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

19:575/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.


45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. İlk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran Karadeniz ekibi, rakibini yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Draguş, Savic, Serdar Saatçı, Jabol, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Malheiro takımını yalnız bırakacak.


KASIMPAŞA - TRABZONSPOR 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Nuno Da Costa.

Trabzonspor: Taha Tepe, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI SKOR

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