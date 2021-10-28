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Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu

Kasımpaşa, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Hakan Kutlu, Süper Lig'deki ilk maçına Yeni Malatya karşısında çıkacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşada yeni teknik direktör belli oldu
Hakan Kutlu - Teknik Direktör

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.
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