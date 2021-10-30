Kasımpaşa'nın 3 puan hasreti sona erdi

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Loret Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcıyla ilk kez kaybetti ve 12 puanda kaldı.
Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 9'a yükseltti.