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Kasımpaşa'nın 3 puan hasreti sona erdi

Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşanın 3 puan hasreti sona erdi
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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Loret Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcıyla ilk kez kaybetti ve 12 puanda kaldı.

Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 9'a yükseltti.
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