Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.
"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."
52 yaşındaki teknik adam, son olarak 2023-24 sezonunda TÜMOSAN Konyaspor'da görev yaptı. Hakan Keleş yönetiminde yeşil-beyazlılar, 12 karşılaşmada 1.25 maç başı puan ortalaması yakaladı.