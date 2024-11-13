Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."