Kasımpaşa - Samsunspor maçında şanssız anlar: 8 dakikada iki penaltı kaçırdı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksel, "Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galip ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı bile duydu. Penaltımız verilmedi bize göre penaltı. Biz bunları gördük" dedi.