Kasımpaşa - Samsunspor maçında şanssız anlar: 8 dakikada iki penaltı kaçırdı

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Samsunsporlu oyuncu ilk yarıda büyük şansızlık yaşadı. Fransız futbolcu iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. İşte o anlar...
Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Karadeniz ekibinde Olivier Ntcham ilk yarıda büyük şansızlık yaşadı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu iki kez penaltı vuruşundan yaralanamadı.
19. dakikada topun başına geçen Ntcham panenka vuruşunda direğe 27. dakikada ise topu dışarı yolladı.
Bir kaç dakika sonrasında gelişen atakta Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti.