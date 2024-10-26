Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kasımpaşa - Samsunspor maçında şanssız anlar: 8 dakikada iki penaltı kaçırdı

Kasımpaşa - Samsunspor maçında şanssız anlar: 8 dakikada iki penaltı kaçırdı

16:4126/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Olivier Ntcham
Olivier Ntcham

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Samsunsporlu oyuncu ilk yarıda büyük şansızlık yaşadı. Fransız futbolcu iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.


Karadeniz ekibinde Olivier Ntcham ilk yarıda büyük şansızlık yaşadı.


28 yaşındaki orta saha oyuncusu iki kez penaltı vuruşundan yaralanamadı.


19. dakikada topun başına geçen Ntcham panenka vuruşunda direğe 27. dakikada ise topu dışarı yolladı.


Olivier Ntcham'ın kullandığı penaltı vuruşları:

Bir kaç dakika sonrasında gelişen atakta Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti.





#Olivier Ntcham
#Samsunspor
#Kasımpaşa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
226 Nerenin Alan Kodudur? 0226 Telefon Kodu Hangi Şehrin?