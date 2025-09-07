Katalonya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in

Bu sezon 10 etap galibiyeti alan 6 kez MotoGP şampiyonu İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo), kardeşi Alex'in 1.740 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Enea Bastianini (Red Bull KTM) ise liderin 5.562 saniye arkasında üçüncü oldu.