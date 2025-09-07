Katalonya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Katalonya Grand Prix'sini, BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. etabı, Barselona şehrindeki 4,66 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden düzenlendi.
Bitiş çizgisini 40 dakika 14.093 saniyeyle rakiplerinin önünde birinci sırada geçen Alex Marquez, sezonun ikinci zaferine ulaştı.
Bu sezon 10 etap galibiyeti alan 6 kez MotoGP şampiyonu İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo), kardeşi Alex'in 1.740 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Enea Bastianini (Red Bull KTM) ise liderin 5.562 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 487 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 305
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197
5. Pedro Acosta (İspanya): 183