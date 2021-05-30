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Kayserisporlu Campanharo taburcu oldu

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kayserisporlu Campanharo taburcu oldu
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 1 gol 2 kaydetti.

Brezilya'da Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Campanharo'nun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo'ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Campanharo, Kovid-19 nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra bir hafta önce normal servise alınmıştı.

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