Kocaelispor üç attı üç aldı: Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ile 45. dakikada Darko Churlinov (2) ve 53. dakikada Joseph Nonge attı. Erzurumspor'un tek golü 88. dakikada Brandon Baiye'den geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor grup aşamasına üç puanla başladı. Yeşil-siyahlılar bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise Rizespor'u ağırlayacak.