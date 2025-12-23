Yeni Şafak
Kocaelispor üç attı üç aldı: Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

17:1423/12/2025, Salı
Kocaelisporlu futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti ve üç puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.


Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ile 45. dakikada Darko Churlinov (2) ve 53. dakikada Joseph Nonge attı. Erzurumspor'un tek golü 88. dakikada Brandon Baiye'den geldi.


Bu sonucun ardından Kocaelispor grup aşamasına üç puanla başladı. Yeşil-siyahlılar bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise Rizespor'u ağırlayacak.


KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK HAFTA SONUÇLARI
