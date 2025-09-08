Yeni Şafak
Kocaelispor'a Macar stoper

14:098/09/2025, Pazartesi
Botond Balogh sözleşmeye imzayı attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un bonservisini kiraladı.

Kocaelispor, Macar futbolcu Botond Balogh'un bonservisini kiraladı


Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında,"Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.


İtalya'nın Parma Calcio takımında 5 sezondur oynayan 23 yaşındaki Balogh, geçen sezon 30 maçta forma giydi.





