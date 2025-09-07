Yeni Şafak
Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı

Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı

15:507/09/2025, Pazar
IHA
Aaron Appindangoye'nin Sivasspor'a dönmesi bekleniyor.
Aaron Appindangoye’nin Sivasspor'a dönmesi bekleniyor.

Kocaelispor’da kadro planlaması kapsamında Aaron Appindangoye ile yolları karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinde Kocaelispor’da takımın geçen sezonki şampiyonlukta istikrarlı oyunuyla pay sahibi olan defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile yollar ayrıldı. Kocaelispor’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye’nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye’ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Kariyerinde daha önce 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giyen Aaron Appindangoye’nin kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı ve hafta başında imza atacağı belirtildi.

