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Kocaelispor'da Smolcic şoku: "Tüm şartları zorladık" açıklaması geldi

Kocaelispor'da Smolcic şoku: "Tüm şartları zorladık" açıklaması geldi

12:0917/06/2026, Çarşamba
AA
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Hrvoje Smolcic, Kocaelispor formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.
Hrvoje Smolcic, Kocaelispor formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurduğunu açıkladı.

Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu.


Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.


Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.





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