Konyaspor - Antalyaspor: 2-2

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un gollerini 61. dakikada Bajic ve 75. dakikada Miya kaydederken, Antalyaspor'un gollerini ise 15. dakikada Serdar Özkan (P) ve 85. dakikada Mukairu attı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.

36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Erdon Daci’nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

72. dakikada Milosevic’in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.