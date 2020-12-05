SÜPER LİG

Konyaspor-Erzurumspor 2-0 maç özeti izle

Konyaspor sahasında Erzurumspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 63. dakikada Amir Hadziahmetovic attı. Ayrıca karşılaşmanın 12. dakikasında Murat Uçar direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 15'e yükseltirken, Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak. Erzurumspor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası konuştu:...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.