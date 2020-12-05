Konyaspor sahasında Erzurumspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 63. dakikada Amir Hadziahmetovic attı. Ayrıca karşılaşmanın 12. dakikasında Murat Uçar direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 15'e yükseltirken, Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak. Erzurumspor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.