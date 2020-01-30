Konyaspor Robert Mak'ı renklerine bağladı

Yeşil beyazlı takım, ara transfer döneminde Rusya’nın Zenit Kulübü'nde forma giyen ve hem saol hem de sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Mak, yeşil- beyazlı takımda 29 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak.

İttifak Holding Konyaspor’un sezon sonuna kadar Zenit’ten renklerine bağladığı yeni transfer Robert Mak, transferinin hızlı geliştiğini, takımımıza geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, tek düşüncesinin en üst düzeyde katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Mak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“Açıkçası transfer bir anda gerçekleşti. Teklif hızlı geldi. Ben burada olmak istedim. Hocamız benim burada olmamı istedi. Görüşmelerimiz hızlı ve kolay oldu. Dolayısıyla transfer sonuçlandı ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım takıma yardımcı olurum. Her şey gerçekten çok güzel. Antrenman tesislerimiz güzel. Stadyumumuz çok fantastik ve etkileyici. Burada futbol oynamak ve stadyumumuzda maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası Zenit’teki günlerimden sonra buradaki amacım mümkün olduğunca fazla oynayabilmek. Hedeflerim arasında ayrıca tırmanabildiğimiz kadar lig tablosunda üst sıralara doğru tırmanabilmek var. Bende takımıma ne kadar faydalı olabilirsem benim içinde çok güzel olur”