Konyaspor taraftarından duygulandıran pankart: Yine Cennet koktu her yer

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadele öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk bayraklarıyla donatılan Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda "Yine Cennet koktu her yer" yazılı pankart açıldı. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Bu sırada şehit olan askerlerimizin isimleri stadyum hoparlöründen anons edildi. Her şehidin isminin okunmasının ardından tribünler, "Burada" diye karşılık verdi.