Koronavirüs vakalarının artmasının ardından havalimanında böyle görüntülendiler

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın eski takımı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Katar'a gitmek için kulüp binasında toplandı ve havalimanına gitti. Buraya kadar her şey normal. Haber değeri taşıyan detay ise Katar'a gidecek olan Beijing takımının kulüp binasında özel koruyuculu kıyafetler giyerek havalimanına gitmesi oldu.

Havalimanında Beijing takımını gören Çinliler büyük şaşkınlık yaşarken kulüp yetkilileri, "Oyuncularımızı korumak zorundayız çünkü onlarla maçlara çıkıyoruz ve onlarla kazanıyoruz. Onları virüsten olabildiğince uzak tutmak bizim görevimiz. Tabii onların da en az bizim onlara dikkat ettiğimiz gibi dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi maçında Güney Kore ekibi Seul ile Katar'da mücadele edecek. 21 Kasım günü planlanan maç seyircisiz oynanacak.

Öte yandan Brezilyalı Oscar'ın formasını giydiği Shanghai SIPG takımının oyuncuları da Katar'ın Doha kentinde oynanacak maça virüse karşı önlem amacıyla özel kıyafetlerle gitti.