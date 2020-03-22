SERİE A

Koronavirüse yakalanan Dybala'dan ilk açıklama

Serie A takımlarından Juventus, Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala’nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
26 yaşındaki Arjantinli oyuncu Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

26 yaşındaki Arjantinli oyuncu Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paulo Dybala’nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun kendisini gönüllü olarak izole ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dybala’da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi.

Bu arada, yıldız oyuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi

  • "Herkese merhaba, Oriana ile beraber şimdi Kovid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar."

Dybala, Juventus’ta Kovid-19 testi pozitif çıkan 3. oyuncu oldu. Siyah-beyazlılarda ilk olarak Daniele Rugani’de koronavirüse rastlanmış, Rugani Serie-A’da bu virüse yakalanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçmişti. Rugani’nin ardından Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'de virüs tespit edilmişti.

  • Serie A'da, Juventus'lu oyuncular dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti
Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör heyetinde yer alan eski efsanevi oyuncu Paolo Maldini’nin, virüs belirtilerini gösteren bir kişiyle temas ettiğini doğruladığı ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.Paolo Maldini'nin Milan’ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de testinin pozitif çıktığı bildirildi.Açıklamada, baba-oğul Maldinilerin durumlarının iyi olduğu, iki haftadır kendilerini dış dünyadan izole ettikleri ve kimseyle temaslarının bulunmadığı ifade edildi.İki ismin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen tıbbi protokollere göre iyileşene kadar karantinada kalacakları kaydedildi. Serie A Lig Birliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele etmeye ve önemli maçları kazanmaya alışmış bir aile. Haydi Paolo ve Daniel." ifadesiyle Maldini ailesine desteğini belirtti.İtalya Serie A'da, Juventuslu Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.

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