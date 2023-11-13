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Spor

Kosova İsrail'i devirdi: Gol Beşiktaşlı futbolcudan

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail’i 1-0 mağlup etti. Kosova'ya galibiyeti getiren golü Vedat Muriqi'nin asistinde Milot Rashica attı.

10:11 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:20 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Kosovalı futbolcuların gol sevinçleri

Kosovalı futbolcuların gol sevinçleri

Başkent Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan maç için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.


Kosovalı taraftarlar maç önü seremonisinde çalınan İsrail’in milli marşını yuhaladı.


Maçtaki tek golü 41. dakikada, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica kaydetti. Golde asisti ise Vedat Muriqi yaptı.



İsrailli futbolcu Roy Revivo maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.


Maç, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kosova I Grubu'nda 10 puanla dördüncü sıraya yükselirken, İsrail, Romanya ve İsviçre’nin ardından 11 puanla üçüncü sırada kaldı.​​​​​​​


İki kişi gözaltında

Öte yandan, Kosova polisi, maç öncesi stadyum çevresinde kurallara uymayan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.


Kosova polisi, Kosova ile İsrail milli takımları arasında oynanacak maçın sorunsuz geçmesi için sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurmuş, stadyum içi ve çevresinde, her türlü ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi, dini malzemenin bulundurulmasını yasaklamıştı.


Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım’a ertelenmişti.





#AVrupa Şampiyonası Elemeleri
#İsrail
#Kosova
#Milot Rashica
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