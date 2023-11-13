Kosova İsrail'i devirdi: Gol Beşiktaşlı futbolcudan

Maçtaki tek golü 41. dakikada, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica kaydetti. Golde asisti ise Vedat Muriqi yaptı.

Maç, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kosova I Grubu'nda 10 puanla dördüncü sıraya yükselirken, İsrail, Romanya ve İsviçre’nin ardından 11 puanla üçüncü sırada kaldı.​​​​​​​

Kosova polisi, Kosova ile İsrail milli takımları arasında oynanacak maçın sorunsuz geçmesi için sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurmuş, stadyum içi ve çevresinde, her türlü ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi, dini malzemenin bulundurulmasını yasaklamıştı.