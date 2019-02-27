Kupa maçında skandal: Kamera görüntü alamadığı için gol incelenemedi

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında ölüp ölüp dirildiği kupa maçında skandal bir olay yaşandı.

Sarı kırmızılıların yıldız ismi Henry Onyekuru'nun takımı adına attığı 3. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gole sevinmeye giden futbolcu ofsayt kararıyla yıkılırken pozisyon VAR tarafından incelenemedi. Tekrar görüntülerinde pozisyonun ofsayt olup olmadığı anlaşılamazken mücadele sonunda maçın yorumcusu Levent Tüzemen, pozisyonu göremediği için yorumlayamadığını söyledi. Maçın anlatımcısı Cüneyt Şen de yaptığı açıklamada stadyum direklerinin kamera açısını engellediğini belirtti.

Skor Hatayspor'un 4-2'lk üstünlüğü ile devam ederken atılan bu golün ofsayt gerekçesiyle iptali sonrasında sarı kırmızılıların yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet 4. hakeme sert itirazlarda bulundu.