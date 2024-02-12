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Spor

Kupada eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kuraya seri başı olarak katıldı. Eşleşmeleri haberimizden görebilirsiniz.

14:15 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:35 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.


Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.


Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor-Başakşehir

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-Karagümrük


Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor-Başakşehir / Galatasaray-Fatih Karagümrük







#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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